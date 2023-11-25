На этот раз на своей странице в Instagram Илона Гвоздева из "Танці з зірками" прокомментировала массированный налет шахедов на Киев в ночь на 25 ноября и обратилась с важным призывом к украинцам.

"Сегодняшняя ночь, думаю, всем нам напомнила, что мы живем в стране, которую каждую ночь и день хотят уничтожить, унести наши жизнь, дома, мечты и наше спокойствие. Думаю, каждый из нас сегодня получил заряд адреналина и знает, что нужно делать", – пишет Илона Гвоздева.

Гвоздева призвала украинцев присоединяться к ее большому сбору на Мавики и дроны для спецподразделения ГУР МОУ "Артан". Пока звезде "Танці з зірками" и ее сообществу удалось собрать 34 тысяч гривен.

"Или мы все соберемся вместе и будем бок о бок непреклонно стоять, донатить и помогать нашим военным, или в следующий раз они могут устать нас защищать! 🙏", – добавила Илона Гвоздева.

Ранее Илона Гвоздева из "Танці з зірками" эмоционально высказалась о скандальных решениях власти и о наших защитниках.

"Глядя на то, что происходит вокруг нас и какие решения принимает наша власть и местные самоуправления - хочется волком выть и кричать в голос, чтобы они почувствовали нашу боль. Если мы с вами перестанем помогать военным и поддерживать их, победы нам не достичь", — писала Илона Гвоздева.

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