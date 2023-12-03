Ольга Сумская дала отличный рецепт быстрого и полезного завтрака, который наполнит энергией и подарит хорошее настроение.

Для приготовления завтрака по рецепту Ольги Сумской понадобятся такие ингредиенты - сыр кисломолочный - 300 г, банан - 2 шт, сметана - 50 г, печенье песочное – 50 г, мед – 1 ч.л, ванилин, а также грецкие орешки.

Время приготовления завтрака по этому рецепту – всего 10 минут.

Сначала Ольга Сумская советует очистить банан от кожуры и порезать его кусочками. Второй банан оставляем, чтобы украсить блюдо.

"Выкладываем порезанный банан в чашу и взбиваем блендером", - рассказала Ольга Сумская в эфире телеканала Киев.

К банановому пюре Ольга Сумская добавила перетертый творог. Также в чашу добавляем сметану, ванилин и мед. Взбиваем творог до однородности.

Первым слоем выкладываем сырковую массу, сверху засыпаем измельченным песочным печеньем. Затем следует слой из кусочков свежего банана. Банан нарезаем тоненькими ломтиками.

Далее снова выкладываем сырковую массу. И еще один слой из измельченного печенья. Украшаем измельченными грецкими орешками. Вот и все, сырочный завтрак, рецепт которого рассказала Ольга Сумская, готов.

Отметим, кисломолочный сыр – это сбалансированный продукт питания, который легко усваивается организмом. Состоит из белка, жиров, лактозы, ферментов и витаминов. Из 500 г молока получается примерно 200 г кисломолочного сыра.

Кисломолочный сыр поддерживает активность мозга и положительно влияет на рост человека.

Кроме того, кисломолочный сыр (за счет содержания белка казеина) ускоряет метаболизм и увеличивает расход энергии в состоянии покоя. В кисломолочном сыре содержится аминокислота триптофана, которая снижает тревожность и улучшает сон, поэтому его полезно есть не только на завтрак, но и на ужин.

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