Актриса театру та кіно, зірка «Дизель Шоу» Вікторія Булітко розкрила сімейний рецепт приготування смачної курки з печеною картоплею.

Зірка «Дизель Шоу» Вікторія Булітко знає цей рецепт Печена картоплю з куркою та ананасами від мами, пише Politeka.net.

Актриса «Дизель Шоу» розповідала, що коли в неї з'явилася духовка, вона одразу ж попросила у мами пораду, що приготувати.

«Так ось, зараз моєю фірмовою стравою є Печена картопля зі шматочками курочки та ананаса», - розповідала Вікторія Булітко.

Готується Печена картопля з куркою та ананасами досить швидко і не потребує великих зусиль.

Спочатку актриса «Дизель Шоу» Вікторія Булітко кладе на лист фольгу і змащує її соняшниковою олією. Потім для приготування Печена картоплю з куркою та ананасами необхідно нарізати кільцями цибулю.

Наступний крок – зверху кладемо картоплю, порізану шматочками, а також шматочки курки та ананас. Його також необхідно нарізати шматочками.

Солимо та перчимо Печену картоплю з куркою та ананасами за рецептом зірки «Дизель Шоу» Вікторії Булітко. Заливаємо склянкою води.

Ставимо противень у духовку з температурою 180 градусів. Час запікання Печена картопля з куркою та ананасами – 35 хвилин. Однак час залежить від духовки.

«Майонез та тертий сир – наприкінці запікання. Але, хто любить піджаристу скоринку – то одразу в страву», - радить актриса «Дизель Шоу» Вікторія Булітко.

За словами Булітко, Печена картопля з куркою та ананасами виходить дуже смачною та ситною.

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