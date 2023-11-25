Зірка «Дизель Шоу» Вікторія Булітко знає цей рецепт Печена картоплю з куркою та ананасами від мами, пише Politeka.net.
Актриса «Дизель Шоу» розповідала, що коли в неї з'явилася духовка, вона одразу ж попросила у мами пораду, що приготувати.
«Так ось, зараз моєю фірмовою стравою є Печена картопля зі шматочками курочки та ананаса», - розповідала Вікторія Булітко.
Готується Печена картопля з куркою та ананасами досить швидко і не потребує великих зусиль.
Спочатку актриса «Дизель Шоу» Вікторія Булітко кладе на лист фольгу і змащує її соняшниковою олією. Потім для приготування Печена картоплю з куркою та ананасами необхідно нарізати кільцями цибулю.
Наступний крок – зверху кладемо картоплю, порізану шматочками, а також шматочки курки та ананас. Його також необхідно нарізати шматочками.
Солимо та перчимо Печену картоплю з куркою та ананасами за рецептом зірки «Дизель Шоу» Вікторії Булітко. Заливаємо склянкою води.
Ставимо противень у духовку з температурою 180 градусів. Час запікання Печена картопля з куркою та ананасами – 35 хвилин. Однак час залежить від духовки.
«Майонез та тертий сир – наприкінці запікання. Але, хто любить піджаристу скоринку – то одразу в страву», - радить актриса «Дизель Шоу» Вікторія Булітко.
За словами Булітко, Печена картопля з куркою та ананасами виходить дуже смачною та ситною.
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