Бенто-торты с простым декором и мыльными надписями на сегодняшний день приобрели безумную популярность во всем мире. Этот десерт компактен и помещается в небольшую коробку, идеальную для ланча. Мини-торты очень удобно брать с собой, подарить как приятный сюрприз или наслаждаться самому, когда нужно немного поднять настроение.

Ингредиенты для теста:

Два яйца,

60 г сахара,

Одна щепотка соли,

1/2 ч. л. ванильного эстракта

60 г муки.

Ингредиенты для начинки:

100 г сливочного масла,

70 г сахарной пудры,

300 г крем-сыра,

1/2 ч. л. ванильного эстракта,

1-2 капли пищевого красителя,

50 мл молока,

1 ст. л. сахара,

100 г конфитюра,

Кондитерская посыпка.

Приготовление: Сначала разогрейте духовку до 170 °С и выложите две круглые формы диаметром 12–15 см бумагой для выпечки. С помощью миксера вбейте яйца с сахаром и солью до получения пышной и светлой массы. Добавьте ванильный экстракт и снова перемешайте. Постепенно просейте муку, добавляемую частями, и лопаткой перемешивайте до однородности. Распределите тесто между подготовленными формами.

Выпекайте бисквиты в течение 15-20 минут или до готовности. Извлеките их из форм и позвольте полностью остыть. Каждый бисквит разрежьте пополам. С помощью миксера вбейте сливочное масло до какой-либо светлой массы, добавьте сахарную пудру. Затем добавьте крем-твор комнатной температуры и ваниль и продолжайте взбивать миксером до однородности.

Отделите небольшую порцию крема и смешайте с пищевым красителем. Остальные кремы перенесите в кондитерский мешок. Разогрейте молоко и смешайте его с сахаром. Пропитайте один корж молоком и распределите тонкий слой крема. На край лепешки нанесите немного крема, образуя небольшой борт.

Уложите в центр конфитюр, покройте его тонким слоем крема. Положите сверху второй корж и пропитайте его молоком. Покройте верх и бока торта слоем крема и выровняйте поверхность. Повторите этот процесс для второго торта. Поставьте в холодильник на 1-2 часа. Украсьте охлажденные торты окрашенным кремом и кондитерской посыпкой.

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