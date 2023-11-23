Пекинская капуста – это нечто среднее между белокочанной капустой и салатом. Ее широко используют в приготовлении разнообразных блюд, начиная от голубцов и заканчивая салатами, однако ее нежные листья, мягкость и сочность делают этот ингредиент ключевым в приготовлении охлажденных закусок, имеющих общее название — салаты из пекинской капусты. Politeka подготовила подборку свежих и вкусных рецептов салатов с пекинской капустой.
Салат из пекинской капусты и болгарским перцем
Ингредиенты:
300 г пекинской капусты;
половинка болгарского перца;
2 небольших огурца;
большой пучок всякой зелени (лук, петрушка и укроп);
5 вареных перепелиных яиц;
2 ст. л. оливкового масла;
щепотка соли;
несколько капель яблочного уксуса.
Приготовление: сначала нарезаем капусту и размещаем ее в тарелке, затем нарезаем соломкой половину болгарского перца и огурца, мелко рубим зелень и добавляем в салат. Заправляем всю массу оливковым маслом, добавляем немного соли, и при необходимости. Для легкости вливаем немного яблочного уксуса и хорошо перемешиваем.
Салат «Цезарь» с пекинской капустой
Ингредиенты:
200 г куриного филе;
300 г пекинской капусты;
100 г твердого сыра;
80 г домашних сухариков;
2 ст. л. домашнего майонеза;
1 зуб. чеснока;
0,5 пучка зелени;
0,5 лимона.
Приготовление: сначала варим мясо и дадим ему остыть, разделяем его на кусочки. Тонко нарезаем капусту, а помидоры – дольками, сыр мелко терем.
Смешиваем выжатый чеснок, майонез, сок лимона и рубленую зелень. После этого смешиваем это со всеми другими готовыми ингредиентами и сухариками. Заправляем соусом и подаем салат "Цезарь" с пекинской капустой.
Салат из пекинской капусты и крабовыми палочками
Салат из пекинской капусты и крабовыми палочками
Ингредиенты:
0,5 кг пекинской капусты;
200 г крабовых палочек;
3 отварных куриных яйца;
150 г кукурузы;
пучок укропа;
домашний майонез или сметана.
Приготовление: измельчить все составляющие салата — капусту соломкой, яйца и крабовое мясо — кубиками, а зелень просто порезать.
Для зарпавки: в емкости смешать сметану и майонез, поперчить по вкусу. Заправить салат и кропотливо перемешать.
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