Пекинская капуста очень полезна и вкусна, поэтому из нее готовят очень много салатов.

Пекинская капуста – это нечто среднее между белокочанной капустой и салатом. Ее широко используют в приготовлении разнообразных блюд, начиная от голубцов и заканчивая салатами, однако ее нежные листья, мягкость и сочность делают этот ингредиент ключевым в приготовлении охлажденных закусок, имеющих общее название — салаты из пекинской капусты. Politeka подготовила подборку свежих и вкусных рецептов салатов с пекинской капустой.

Салат из пекинской капусты и болгарским перцем

Ингредиенты:

300 г пекинской капусты;

половинка болгарского перца;

2 небольших огурца;

большой пучок всякой зелени (лук, петрушка и укроп);

5 вареных перепелиных яиц;

2 ст. л. оливкового масла;

щепотка соли;

несколько капель яблочного уксуса.

Приготовление: сначала нарезаем капусту и размещаем ее в тарелке, затем нарезаем соломкой половину болгарского перца и огурца, мелко рубим зелень и добавляем в салат. Заправляем всю массу оливковым маслом, добавляем немного соли, и при необходимости. Для легкости вливаем немного яблочного уксуса и хорошо перемешиваем.









Салат «Цезарь» с пекинской капустой

Ингредиенты:

200 г куриного филе;

300 г пекинской капусты;

100 г твердого сыра;

80 г домашних сухариков;

2 ст. л. домашнего майонеза;

1 зуб. чеснока;

0,5 пучка зелени;

0,5 лимона.

Приготовление: сначала варим мясо и дадим ему остыть, разделяем его на кусочки. Тонко нарезаем капусту, а помидоры – дольками, сыр мелко терем.





Смешиваем выжатый чеснок, майонез, сок лимона и рубленую зелень. После этого смешиваем это со всеми другими готовыми ингредиентами и сухариками. Заправляем соусом и подаем салат "Цезарь" с пекинской капустой.

Салат из пекинской капусты и крабовыми палочками

Ингредиенты:

0,5 кг пекинской капусты;

200 г крабовых палочек;

3 отварных куриных яйца;

150 г кукурузы;

пучок укропа;

домашний майонез или сметана.

Приготовление: измельчить все составляющие салата — капусту соломкой, яйца и крабовое мясо — кубиками, а зелень просто порезать.

Для зарпавки: в емкости смешать сметану и майонез, поперчить по вкусу. Заправить салат и кропотливо перемешать.

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