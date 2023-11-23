Закуска, яку пропонує відомий ведучий телеканалу «1+1», дуже смачна, а, головне, легка у приготуванні.

Для приготування цієї закуски, рецептом якої поділився ведучий «Сніданок з 1+1» Єгор Гордєєв, знадобляться прості і доступні продукти.

Отже, для закуски Хрусткі палички з кабачків, візьміть два кабачки, 2 яйця, твердий сир (пармезан 30 г), борошно (50 г), панірувальні сухарі (100 г), кукурудзяний крохмаль (20 г), спеції і соус (наприклад «Цезар») для довершення смаку.

«Кабачкові діпи, кабачкові палички. Смаколик і для дорослих, і для дітей», - каже ведучий «1+1», показуючи, як приготувати для цієї закуски паніровку.

Для цього змішуємо борошно, спеції, потертий твердий сир і трошки крахмалу. Далі вбиваємо в окрему миску яйця.

«Без яєць нічого не схопиться», - пояснював ведучий в ефірі «Сніданок з 1+1» про хід приготування закуски Хрусткі палички з кабачків.

Нарізаємо кабачки паличками, обвалюємо кожну кабачкову паличку спочатку у борошні і сирі, потім занурєюмо її у яйце, а наостанок – у панірувальні сухарі.

Викладаємо палички на деко, застелене пергаментним папером.

«Можна готувати з дітьми. Це весело і прикольно», - розповів телеведучий «Сніданок з 1+1».

Відправляємо Хрусткі палички з кабачків у духовку, розігріту до 200 градусів, на 15 хвилин.

От і все. Закуска Хрусткі палички з кабачків готова.

Подавати закуску можна з улюбленим соусом.

«Дуже смачно, мені подобається. Реально смачно», - каже ведучий «Сніданку з 1+1» Єгор Гордєєв.

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