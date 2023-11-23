Для приготовления этой закуски, рецептом которой поделился ведущий " «Сніданок з 1+1» Егор Гордеев, понадобятся простые и доступные продукты.
Итак, для закуски Хрустящие палочки из кабачков, возьмите два кабачка, 2 яйца, твердый сыр (пармезан 30 г), муку (50 г), панировочные сухари (100 г), кукурузный крахмал (20 г), специи и соус (например « Цезарь») для вкуса.
«Кабачковые дипы, кабачковые палочки. Вкуснятина и для взрослых, и для детей», - говорит ведущий «1+1», показывая, как приготовить для этой закуски панировку.
Для этого смешиваем муку, специи, потертый сыр и немножко крахмала. Далее вбиваем в отдельную миску яйца.
«Без яиц ничего не схватится», - объяснял ведущий в эфире «Сніданок з 1+1» о ходе приготовления закуски Хрустящие палочки из кабачков.
Нарезаем кабачки палочками, обваливаем каждую кабачковую палочку сначала в муке и сыре, затем погружаем в яйцо, а напоследок – в панировочные сухари.
Выкладываем палочки на противень, застеленный пергаментной бумагой.
«Можно готовить с детьми. Это весело и прикольно», – рассказал телеведущий «Завтрак с 1+1».
Отправляем хрустящие палочки из кабачков в духовку, разогретую до 200 градусов, на 15 минут.
Вот и все. Закуска Хрустящие палочки из кабачков готова.
Подавать закуску можно с любимым соусом.
«Очень вкусно, мне нравится. Реально вкусно», – говорит ведущий «Сніданок з 1+1» Егор Гордеев.
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