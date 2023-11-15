В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Женского квартала" Татьяна Песик показала, как приготовить баскский чизкейк с жженой карамелизированной корочкой.
"Он напоминает очень сильно творожную запеканку, но не забывайте, все старые вещи в наше время называются по современному", - шутит Татьяна Песик.
Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 500 г крем-сыра (можно просто обычный творог взбить в блендере)
- 100 г сахара
- 160 г сливок жирностью 33%
- 4 яйца (звезда "Квартал 95" Татьяна Песик уточнила, что у нее было только 3 яйца, но чизкейк от того хуже не стал)
- экстракт ванили
- можно добавить немного сока лимона
Важно использовать продукты комнатной температуры.
Татьяна Песик просто взбила все ингредиенты до однородности и вылила творожную массу в форму для запекания, застеленную пергаментом.
"В духовку на 220 градусов, у меня час выпекался, вы по корочке поймете, что он готов.. Видела что-то, кто-то выпекает 20 мин. - все ложь, он будет сырой", - добавила Татьяна Песик.
Поклонники в комментариях оценили рецепт от звезды "Квартал 95":
"Таня, заинтриговала таким рецептом! Обязательно попробую приготовить!";
"Люблю такое 🤤. Посмотрю, надо ли что-то докупить, и попробую сделать 🙌. А вам Татьяна спасибо за классный рецепт 👏👏👏. И когда только вы успеваете готовить";
"Спасибо за рецепт 🔥🔥🔥 теперь буду знать, что приготовить для родных 🥰".
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