Зірка "Квартал 95" Тетяна Песік повідомила про конфлікт із росіянином. Зірка поділилася емоціями у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Нам на заправці заблокувала проїзд машина на литовських номерах, але це був представник російського світу. Не сподобалися українські номери, у мене шок, загрожувати сокирою, хто знає, що він міг зробити далі. Вибачте за мат, бо то на емоціях", - розповіла Тетяна у сторіс.

Варто зазначити, Тетяна Песик – відома українська актриса, яка стала зіркою "Квартал 95". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення артистка почала активно волонтерити та збирати гроші для ЗСУ, а також висвітлює активно військові дії у своєму блозі попри загрозу бана.

А нещодавно Тетяна поділилася відео до 500 днів війни в Україні. На ньому президент України прибув на острів Зміїний, де поклав квіти загиблим захисникам.

"500 днів повномасштабної війни, біль. Дякую кожному хтось захищає нас, захищає нашу Україну. Всім хто віддав за Україну своє життя, повагу вам. Ви в наших серцях назавжди. Віримо у нашу Перемогу, допомагаємо всім по можливості", - розповіла Песік.

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