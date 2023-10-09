Звезда "Квартал 95" Татьяна Песик сообщила о конфликте с россиянином. Звезда поделилась эмоциями в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Нам на заправке заблокировала проезд машина на литовских номерах, но это был представитель русского мира. Не понравились украинские номера, у меня шок, угрожать топором, кто знает, что он мог сделать дальше. Извините за мат, ибо то на эмоциях", - рассказала Татьяна в сторис.

Стоит отметить, Татьяна Песик - известная украинская актриса, которая стала звездой "Квартал 95". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения артистка начала активно волонтерить и собирать деньги для ВСУ, а также освещает активно военные действия в своем блоге несмотря на угрозу бана.

А недавно Татьяна поделилась видео к 500 дням войны в Украине. На нем президент Украины прибыл на остров Змеиный, где возложил цветы погибшим защитникам.

"500 дней полномасштабной войны, боль. Спасибо каждому кто защищает нас, защищает нашу Украину. Всем кто отдал за Украину свою жизнь, уважение вам. Вы в наших сердцах навсегда. Верим в нашу Победу, помогаем всем по возможности", - рассказала Песик.

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