Глава Интерфакс-Украина Александр Мартыненко рассказал, какие появляются новые риски войны в Украине из-за политики союзников. Об этом эксперт сообщил в интервью UKRLIFE.TV.

"Все, кто занимаются международной политикой прекрасно понимают эти риски, которые могут быть. Я напомню, что таким же риском могла быть и Польша, если бы там была немного другая конфигурация выборов. Поэтому могут приходить к власти разные люди, еще Болгария впереди, у которой может тоже измениться курс", - сообщил эксперт.

Поэтому смена политики союзников Украины не является неожиданностью, а просто ситуация, которую нужно трезво воспринимать, а не кричать, что сегодня вся Европа за Украину, а после кричать, что не все поддерживают.

Не стоит и забывать о Германии, которая тоже скоро будет проводить выборы. Там у АФД могут появится реальные результаты, а они тоже против Украины. Поэтому стоит понимать, что в Европе сейчас большая турбулентность, которую начал путин.

При этом европейские лидеры продолжают уверять свое население в том, что их война не коснется и все отправятся жарить шашлык, так как ничего не угрожает. Но это странное поведение со стороны правительств, так как Россия открыто заявила, что собирается сломать текущую ситуацию взаимоотношений в Европе и война может прийти в любой дом, включая те страны, где уверены - что это не про них.

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