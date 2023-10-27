В районе Авдеевки у врага есть успехи, эксперт обратил внимание на тревожные изменения.

После достижения определенных результатов на сефером фасе обороны, российские захватчики активизировались и на его южном фасе и преуспевает по направлению с.Водяне — с.Тоненькое.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", полковник ВСУ Константин Машовец.

По словам эксперта, оккупанты пересмотрели свою "методологию" организации и ведения боевых действий.

Теперь они делают это «циклически» - попеременно активируя то северную, то южную ударные тактические группировки, отказавшись от тотального сплошного наступления, как это было на начальном этапе этой "операции".

«Командование войск противника организует и проводит наступательные действия в районе г.Авдеевка там, где может и там, где считает, что сможет добиться успеха в наиболее короткие сроки и с применением минимальных усилий. Именно из этих соображений следует исходить при оценке действий командования противника», - поясняет Машовец.

Военный аналитик констатирует, что тезис о том, что противник «ничему и никак не учится» не совсем верен.

Машовец подчеркнул, что россияне в течение последнего полугода научились соотносить объем и размеры своих "пожеланий" со своими реальными способностями.

«Превосходство и недооценка ВСУ в их оперативном планировании, и что самое тревожное - в текущих действиях и реакции их командования, очевидно, постепенно уходят в прошлое.

В этом смысле, быстрое и оперативное изменение подходов и принципов в организации и ведении боевых действий со стороны российского командования на Авдеевском направлении – яркая иллюстрация», - обращает внимание Константин Машовец.

Аналитик добавил, что после того, как переломить украинскую оборону не получилось ни быстро, ни одним мощным ударом, враг очень оперативно начал его менять на четко выверенные и обеспеченные атаки и штурмовые действия на отдельных участках и направлениях.

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