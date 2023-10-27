З’явилися фото і подробиці з місць нових атак російських окупантів на цивільне населення України.

Так, протягом доби російські загарбники не залишали у спокої Донецьку область.

Внаслідок атак пошкоджені будинки, поранено одну людину, пише Politeka.net з посиланням на поліцію Донеччини.

Під вогонь потрапили 3 населених пункти: місто Авдіївка, села Предтечине та Орлівка.

«По Авдіївці окупанти завдали 4 авіаудари, поранили цивільну особу. Зруйновано 5 приватних осель. В Орлівці внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки», - розповіли в поліції.

Правоохоронці також опублікували моторошні фото з місць нових атак – з вікон будинків вириваєтсья полум’я.

Додамо, що у населених пунктах Донеччини, які кожного дня перебувають під ворожим вогнем, залишаються цивільні мешканці.

Так, у понівеченому Торському на Лиманщині досі живуть близько 170 мешканців. Тут не працює жоден заклад, немає світла, води, зв’язку і не затихають російські обстріли. Люди відмовляються покинути свої домівки, навіть ті, що зруйновані ворожими снарядами.

Вижити в цьому пеклі людям допомагають поліцейські. Кожної митіі їхні життя також під загрозою – росіяни відстежують пересування екіпажу «Білий янгол», бо майже щоразу біля нього розпочинається обстріл.

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