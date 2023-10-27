Минулої доби відбулося майже 70 бойових зіткнень, жорстокі штурми не припиняються.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ у новому зведенні, на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, продовжує перегрупування військ.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 5 атак противника в районах Богданівки та Хромового Донецької області.

«Також ворог намагався відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили 10 атак», - розповіли в Генштабі.

Також повідомляється, що Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію. Але українські Герої стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат.

«Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області, де силами оборони відбито понад 20 атак», - повідомили в Генштабі.

На Мар’їнському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області - українські воїни відбили 18 атак противника.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках ворог зберігає військову присутність, здійснює перегрупування сил.

Тим часом Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

А на Херсонському напрямку наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу.

Додамо, у свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков, аналізуючи ситуацію в Авдіївці, повідомив в своєму телеграм-каналі, що ворог концентрує зусилля над захопленням всієї ділянки залізниці між Степовим та АКХЗ, а також над просуванням на захід від неї. Таким чином окупанти намагаються закріпитися на териконі.

«Окупант дуже хоче якнайшвидше завʼязати бої на АКХЗ обмеженими силами, а потім обійти залізницею на північ від заводу до Степового основними силами.

І вже тоді сунути потужним кулаком на Орлівку (найважливіше перехрестя доріг для постачання Авдіївки)…», - повідомив кореспондент.

Також він зазначив, що на південному фланзі Авдіївки (лінія Первомайське-Сєвєрне-південні околиці Авдіївки) у ворога поки успіхи мінімальні.

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