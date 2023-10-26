Нові жорстокі обстріли з боку російських загарбників, під вогнем знову цивільні об’єкти.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на МВС, нові атаки призвели до загибелі дитини.

Так, ввечері окупанти почали обстріл Бериславського району Херсонщини.

«Внаслідок атаки на Берислав загинула дитина 2010 року народження. Ще троє людей, серед яких теж є дитина, отримали поранення», - розповіли в МВС про страшні наслідки.

Вже поопівночі обстріли району поновилися – ворог завдав 4 авіаудари по селах Миколаївка, Одрадокам’янка та Ольгівка Бериславського району.

Від нових вибухів здригнулася і Харківщина - окупанти обстріляли село Подоли Куп’янського району. Одна людина постраждала – це 83-річна жінка. З травмою ноги її доправили до лікарні. Внаслідок обстрілу були зруйновані житлові будинки, цивільна інфраструктура та автомобілі.

Також ворог не припиняє атакувати прибрежні громади на Дніпропетровщині - ввечері окупанти вдарили по Нікополю та Мирівській громаді.

На щастя, минулося без жертв.

У свою чергу в Херсонській ОДА вчергове закликали українців евакуюватися.

Повідомляється, що за минулу добу окупанти атакували Херсонщину з авіації 8 разів. 35 керованих бомб випущено по мирному населенню правобережжя.

Через обстріли загинула дитина - 13-річний хлопчик.

"Вчергове звертаюся до батьків. Евакуюйте дітей! Подбайте про їхню безпеку! Ви бачите, які інтенсивні обстріли", - закликав керівник Херсонської ОДА Прокудін.

Разом із загиблою дитиною травми дістали ще двоє чоловіків. У 43-річного - наскрізне поранення плеча, у 35-річного - пошкодження ока та осколкові поранення обличчя. В обох - мінно-вибухові й акубаротравми.

"Світла памʼять Вʼячеславу", - зазначив Прокудін.

Додамо, що минулої доби загарбники вели також вогонь по 26 населених пунктах Запорізької області - зафіксовано 136 ударів. Про це повідомили в Запорізькій ОДА.

Крім того, стало відомо про трагедію на Харківщині - близько 16:50 в полі біля села Яремівка Ізюмського району, на протипіхотній міні типу "Пелюстка" підірвався 57-річний чоловік.

На жаль, він загинув на місці, розповіли в Харківській ОДА.

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