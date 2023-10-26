Новые жестокие обстрелы со стороны российских захватчиков, под огнем снова гражданские объекты.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на МВД, новые атаки привели к гибели ребенка.

Вечером оккупанты начали обстрел Бериславского района Херсонщины.

«В результате атаки на Берислав погиб ребенок 2010 года рождения. Еще три человека, среди которых тоже есть ребенок, получили ранения», - рассказали в МВД о страшных последствиях.

Уже в полночь обстрелы района возобновились – враг нанес 4 авиаудара по селам Николаевка, Одрадокаменка и Ольга Бериславского района.

От новых взрывов содрогнулась и Харьковщина - оккупанты обстреляли село Подолы Купянского района. Один человек пострадал – это 83-летняя женщина. С травмой ноги ее доставили в больницу. В результате обстрела были разрушены жилые дома, гражданская инфраструктура и автомобили.

Также враг не прекращает атаковать прибрежные общины на Днепропетровщине - вечером оккупанты ударили по Никополю и Мировскому обществу.

К счастью, обошлось без жертв.

В свою очередь, в Херсонской ОГА в очередной раз призвали украинцев эвакуироваться.

Сообщается, что за минувшие сутки оккупанты атаковали Херсонщину из авиации 8 раз. 35 управляемых бомб выпущено по мирному населению правобережья.

Из-за обстрелов погиб ребенок - 13-летний мальчик.

"В очередной раз обращаюсь к родителям. Эвакуируйте детей! Позаботьтесь об их безопасности! Вы видите, какие интенсивные обстрелы" , - призвал руководитель Херсонской ОГА Прокудин.

Вместе с погибшим ребенком травмы получили еще двое мужчин. У 43-летнего – сквозное ранение плеча, у 35-летнего – повреждение глаза и осколочные ранения лица. У обоих – минно-взрывные и акубаротравмы.

"Светлая память Вячеславу", - отметил Прокудин.

Добавим, что за прошлые сутки захватчики вели также огонь по 26 населенным пунктам Запорожской области - зафиксировано 136 ударов. Об этом сообщили в Запорожской ОГА.

Кроме того, стало известно о трагедии в Харьковской области - около 16:50 в поле возле села Яремовка Изюмского района, на противопехотной мини типа "Лепесток" подорвался 57-летний мужчина.

К сожалению, он погиб на месте, рассказали в Харьковской ОГА.

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