Російські окупанти кожного дня знищують все, до чого можуть дотягнутися, ігноруючи будь-які закони та звичаї ведення війни.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на нове зведення Генштабу ЗСУ, загалом минулої доби ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях військ та населених пунктах.

«Також, вчора, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши ударні БпЛА типу "Shahed-136/131".

Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі ворожі «шахеди». Внаслідок падіння уламків БпЛА, на жаль, є поранені серед цивільного населення», - розповіли в Генштабі.

Так, у містах Славута та Нетішин Хмельницької області пошкоджено 11 багатоквартирних та 9 приватних будинків, 2 навчальні заклади, 2 пожежно-рятувальні частини, будівля відділу поліції.

Крім того, внаслідок авіаудару керованими авіаційними бомбами по житловому кварталу міста Берислав та селам Бериславського району Херсонської області є загиблі.

«На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення», - розповіли в Генштабі.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Додамо, мешканців населених пунктів Херсонщини, які постійно обстрілюють, закликають - треба виїжджати, бо ризики дуже високі.

"У цих населених пунктах, які визначені, як небезпечні для проживання, родини з дітьми повинні виїхати. Вчора виїжджали такі родини, і це буде продовжуватись. Ворог поки що має можливості застосовувати системи озброєння проти наших населених пунктів – дистанція їм поки що дозволяє це робити", – зазначив перший заступник голови Херсонської обласної ради в телемарафону.

Також стало відомо, що російська армія вбила підлітка у Бериславі.

Ввечері 25 жовтня окупанти вкрили вогнем житловий будинок у місті.

Як повідомили в Херсонській ОВА, внаслідок обстрілу загинув 13-річний хлопець.

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