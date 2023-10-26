Российские оккупанты каждый день уничтожают все, до чего могут дотянуться, игнорируя любые законы и обычаи ведения войны.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на новый отчет Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям войск и населенным пунктам.

«Также, вчера, российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив ударные БпЛА типа "Shahed-136/131".

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все вражеские «шахеды». В результате падения обломков БпЛА, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения», - рассказали в Генштабе.

Так, в городах Славута и Нетешин Хмельницкой области повреждены 11 многоквартирных и 9 частных домов, два учебных заведения, две пожарно-спасательные части, здание отдела полиции.

Кроме того, в результате авиаудара управляемыми авиационными бомбами по жилому кварталу города Берислав и сел Бериславского района Херсонской области есть погибшие.

«К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения», – рассказали в Генштабе.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Добавим, постоянно обстреливающих жителей населенных пунктов Херсонщины призывают - надо выезжать, потому что риски очень высокие.

"В этих населенных пунктах, которые определены как опасные для проживания, семьи с детьми должны уехать. Вчера выезжали такие семьи, и это будет продолжаться. Враг пока имеет возможности применять системы вооружения против наших населенных пунктов - дистанция им пока позволяет это делать", – отметил первый заместитель председателя Херсонского областного советав эфире телемарафона.

Также стало известно, что российская армия убила ребенка в Бериславе.

Вечером 25 октября оккупанты накрыли огнем жилой дом в городе.

Как сообщили в Херсонской ОВА, в результате обстрела погиб 13-летний парень.

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