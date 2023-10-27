За прошедшие сутки произошло почти 70 боевых столкновений, жестокие штурмы не прекращаются.

Как сообщает Генштаб ВСУ в новой сводке, на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжает перегруппировку войск.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 5 атак противника в районах Богдановки и Хромового Донецкой области.

«Также враг пытался восстановить утраченное положение возле Клещиевки и Андреевки, где наши защитники отбили 10 атак», – рассказали в Генштабе.

Также сообщается, что Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, активно применяет авиацию. Но украинские Герои стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери.

«Безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где силами обороны отбито более 20 атак», - сообщили в Генштабе.

На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области – украинские воины отбили 18 атак противника.

На Шахтерском и Запорожском направлениях враг сохраняет военное присутствие, осуществляет перегруппировку сил.

Между тем, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

А на Херсонском направлении наши защитники ведут контрбатарейную борьбу.

В свою очередь военный корреспондент Богдан Мирошников, анализируя ситуацию в Авдеевке, сообщил в своем телеграмм-канале, что враг концентрирует усилия над захватом всего участка железной дороги между Степным и АКХЗ, а также над продвижением к западу от нее. Таким образом, оккупанты пытаются закрепиться на терриконе.

«Оккупант очень хочет как можно быстрее завязать бои на АКХЗ ограниченными силами, а затем обойти железной дорогой к северу от завода до Степного основными силами.

И уже тогда сунуть мощным кулаком на Орловку (важнейший перекресток дорог для снабжения Авдеевки)…», - сообщил корреспондент.

Также он отметил, что на южном фланге Авдеевки (линия Первомайское-Северное-южные окраины Авдеевки) у врага пока успехи минимальны.

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