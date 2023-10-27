Появились фото и подробности с мест новых атак российских оккупантов на гражданское население Украины.

Так, в течение суток российские захватчики не оставляли в покое Донецкую область.

В результате атак повреждены дома, ранен один человек, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Донетчины.

Под огонь попали 3 населенных пункта: город Авдеевка, села Предтечино и Орловка.

«По Авдеевке оккупанты нанесли 4 авиаудара, ранили гражданского человека. Разрушены 5 частных домов. В Орловке в результате артиллерийского обстрела повреждены 2 частных дома», - рассказали в полиции.

Правоохранители также опубликовали жуткие фото с мест новых атак – из окон домов вырывается пламя.

Добавим, что в населенных пунктах Донбасса, которые каждый день находятся под вражеским огнем, остаются гражданские жители.

Так, в изуродованном Торском в Лиманском районе до сих пор живут около 170 жителей. Здесь не работает ни одно заведение, нет света, воды, связи и не утихают российские обстрелы. Люди отказываются покинуть свои дома, даже разрушенные вражескими снарядами.

Выжить в этом аду людям помогают полицейские. Каждый миг и их жизнь также под угрозой – россияне отслеживают передвижение экипажа «Белый ангел», потому что почти каждый раз возле него начинается обстрел.

Последние новости Украины:

Много пострадавших после нового удара - В МВД сказали, куда попала российская ракета.

Захват Авдеевки - раскрыта хитрая тактика врага и имеет ли он успехи.

Напомним также, что россияне поплатились за наступление на Авдеевку.