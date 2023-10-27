Так, в течение суток российские захватчики не оставляли в покое Донецкую область.
В результате атак повреждены дома, ранен один человек, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Донетчины.
Под огонь попали 3 населенных пункта: город Авдеевка, села Предтечино и Орловка.
«По Авдеевке оккупанты нанесли 4 авиаудара, ранили гражданского человека. Разрушены 5 частных домов. В Орловке в результате артиллерийского обстрела повреждены 2 частных дома», - рассказали в полиции.
Правоохранители также опубликовали жуткие фото с мест новых атак – из окон домов вырывается пламя.
Добавим, что в населенных пунктах Донбасса, которые каждый день находятся под вражеским огнем, остаются гражданские жители.
Так, в изуродованном Торском в Лиманском районе до сих пор живут около 170 жителей. Здесь не работает ни одно заведение, нет света, воды, связи и не утихают российские обстрелы. Люди отказываются покинуть свои дома, даже разрушенные вражескими снарядами.
Выжить в этом аду людям помогают полицейские. Каждый миг и их жизнь также под угрозой – россияне отслеживают передвижение экипажа «Белый ангел», потому что почти каждый раз возле него начинается обстрел.
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