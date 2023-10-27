Як повідомляє Politeka.net з посиланням на МВС України, вночі ворог завдав ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм на Харківщині.
Постраждало 8 рятувальників, також пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки.
Чотирьох поранених співробітників було госпіталізовано.
«Їм надають необхідну медичну допомогу», - повідомили в МВС України.
Додамо, тим часом стало відомо, що вночі ворог також атакував Дніпропетровщину.
Як повідомили в Дніпропетровській ОДА, від вечора агресор чотири рази атакував Нікопольщину. Обстрілював Покровську та Марганецьку громади з важкої артилерії.
Понівечені приватний будинок, авто та лінія електропередач. Рятувальники уточнюють наслідки ударів.
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