Минулої ночі російський окупанти вдарили ракетою по Харківщині, з’явилися фото з місця.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на МВС України, вночі ворог завдав ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм на Харківщині.

Постраждало 8 рятувальників, також пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки.

Чотирьох поранених співробітників було госпіталізовано.

«Їм надають необхідну медичну допомогу», - повідомили в МВС України.

Додамо, тим часом стало відомо, що вночі ворог також атакував Дніпропетровщину.

Як повідомили в Дніпропетровській ОДА, від вечора агресор чотири рази атакував Нікопольщину. Обстрілював Покровську та Марганецьку громади з важкої артилерії.

Понівечені приватний будинок, авто та лінія електропередач. Рятувальники уточнюють наслідки ударів.

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