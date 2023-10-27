Минувшей ночью российские оккупанты ударили ракетой по Харьковщине, появились фото с места.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на МВД Украины, ночью враг нанес ракетный удар по зданию пожарной части города Изюм в Харьковской области.

Пострадали 8 спасателей, также повреждено само здание и 13 единиц техники.

Четверо раненых сотрудников были госпитализированы.

«Им оказывают необходимую медицинскую помощь», – сообщили в МВД Украины.

Тем временем стало известно, что ночью враг также атаковал Днепропетровщину.

Как сообщили в Днепропетровской ОГА, с вечера агрессор четырежды атаковал Никопольщину. Обстреливал Покровскую и Марганецкую общины из тяжелой артиллерии.

Повреждены частный дом, авто и линия электропередач. Спасатели уточняют последствия ушибов.

Последние новости Украины:

Захват Авдеевки - раскрыта хитрая тактика врага и есть ли у него успехи.

Жуткое убийство в укрытии - погибшему было всего 28 лет.

Россияне жестко поплатились за наступление на Авдеевку.