Как сообщает Politeka.net со ссылкой на МВД Украины, ночью враг нанес ракетный удар по зданию пожарной части города Изюм в Харьковской области.
Пострадали 8 спасателей, также повреждено само здание и 13 единиц техники.
Четверо раненых сотрудников были госпитализированы.
«Им оказывают необходимую медицинскую помощь», – сообщили в МВД Украины.
Тем временем стало известно, что ночью враг также атаковал Днепропетровщину.
Как сообщили в Днепропетровской ОГА, с вечера агрессор четырежды атаковал Никопольщину. Обстреливал Покровскую и Марганецкую общины из тяжелой артиллерии.
Повреждены частный дом, авто и линия электропередач. Спасатели уточняют последствия ушибов.
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