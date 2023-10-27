На зрадника України Олега Царьова справді було скоєно замах.

Інформацію підтвердили у телеграм-каналі колаборанта Олега Царьова, пише Politeka.net.

«Інформація про замах на Олега Царьова підтверджується його рідними.

Близько опівночі на території санаторію, де він живе, у нього двічі стріляли», - йдеться у повідомленні адміну телеграм-каналу.

Інформації про злочинця, як стверджується, поки що нема, працюють силовики.

Уточнюється, що на момент прибуття карети швидкої допомоги Царьов був непритомний, з великою крововтратою. Інформації про стан здоров'я на даний момент немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Олега Царьова, який проживає в окупованій Ялті нібито «підрізали».

На одного з найвідоміших діячів сепаратистського руху Донбасу Олега Царьова напали біля його будинку.

Про замах на Царьова, зокрема, повідомляв представник російської окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов. Він написав у своєму телеграм-каналі, що в Царьова стріляли біля його будинку в анексованому Криму.

У каналах інших російських військових блогерів з'являлися повідомлення, що Царьова могли поранити ножем.

Царьов — колишній депутат від Партії регіонів, близький до Віктора Януковича. В Україні його заочно засуджено на 12 років за посягання на територіальну цілісність країни та спроби насильницького повалення конституційного ладу.

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