На предателя Украины Олега Царева действительно было совершено покушение.

Информацию подтвердили в телеграм-канале коллаборанта Олега Царева, пишет Politeka.net.

«Информация о покушении на Олега Царева подтверждается его родными.

Около полуночи на территории санатория, где он поживает, в него дважды стреляли», - говорится в сообщении админа телеграм-канала.

Информации о преступнике, как утверждается пока нет, работают силовики.

Уточняется, что на момент прибытия кареты скорой помощи Царев был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет.

Напомним, ранее сообщалось, тчо Олега Царева, который проживает в оккупированной Ялте якобы «подрезали».

На одного из наиболее известных деятелей сепаратистского движения Донбасса Олега Царева напали около его дома.

О покушении на Царева в частности сообщал представитель российской оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он написал в своем телеграм-канале, что в Царева стреляли около его дома в аннексированном Крыму.

В каналах других российских военных блогеров появлялись сообщения, что Царева могли ранить ножом.

Царев — бывший депутат от «Партии регионов», близкий к Виктору Януковичу. В Украине он заочно осужден на 12 лет за посягательство на территориальную целостность страны и попытки насильственного свержения конституционного строя.

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