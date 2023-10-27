Бывший сотрудник КГБ Сергей Жирнов прокомментировал возможную гражданскую войну в России. Об этом специалист сообщил в эфире Politeka Online.

Эксперт отметил, что как только путин умрет, никто не сообщит о его смерти. Вместо этого спецподразделение сразу отправится в Грозный или вообще применят ядерное оружие, чтобы уничтожить его дворец. Таким образом будет подан сигнал всем национальным республикам, что не стоит рыпаться даже.

"Российская Федерация находится на гране гражданской войны религиозной. И мы понимаем, что и у православных идет движение, ведь митрополита Тихона не просто так отправили в Крым. А в это время Песков выходит и говорит, что все нормально и путин не двойник, потому что генерала СВР за эту неделю процитировал весь мир", - сообщил специалист.

Выходит, что сработало ИПСО генерала СВР и Соловья, ведь теперь весь мир не верит, что есть путин, а ходят его двойники. Весь мир не верит, что у президента хорошее здоровье и что вообще это он.

Также специалист отметил, что фактически сейчас гражданская война уже идет. Только она осуществляется перетягиванием канатов, кто из какого канала, поэтому Чубайса подставили, которого слили переписки с критикой путина, а также людей, которые с ним якобы переписывались. Таким образом некоторые акторы хотят заставить президента россиии всех их отстранить от должностей, чтобы получили выгоду те, кого не оказалось в этих списках.

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