Ольга Сумская обратилась к украинцам после того, как ее спектакль прервали в Запорожье.

Актриса Ольга Сумская вышла на связь после того, как прервали ее спектакль в Запорожье. Звезда поделилась видео в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Запорожье, отыграли первую сцену, а тут тревога", - написала Ольга в сторис.

"Отыграли первую сцену и тревога. С исполнением всех правил безопасности спустились в бомбоубежище", - сказала Ольга.

"Спектакль в Запорожье прервала воздушная тревога. Ожидая в бомбоубежище актеры спели гимн Украины", - было отмечено на втором сторис.

Стоит отметить, Ольга Сумская - успешная украинская актриса, которая уже 40 лет радует своей актерской игрой. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно звезда поделилась фото своей мамы, которой бы исполнилось 90 лет.

"Мама…Анна Ивановна Сумская. Сегодня 90 лет со дня рождения родненькой… Перед глазами все самые счастливые моменты жизни… Утром просыпаюсь и рассказываю тебе о планах на день, ведь это нашрит ,но вместе с нами всегда,я это знаю. Сколько искренности,солнечной энергии твоему сердцу ,которую ты дарила всем вокруг...Моя душа,моя вселенная,моя кровинка...Спасибо тебе,Боже,за такую МАМУ!", - написала Ольга.

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