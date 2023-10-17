Рецепт приготовления куриных блинчиков от Ольги Сумской очень легкий, а приготовление займет совсем мало времени.

Для рецепта куриных блинчиков, которым поделилась Ольга Сумская, нужны следующие продукты:

Куриный фарш – 500 г, лук – 1 шт, твердый сыр – 100 г, молоко – 150 мл, яйца – 2 шт, мука – 2 ст. л, растительное масло – по вкусу, соль и перец – по вкусу.

Сначала куриный фарш закладываем в чашу блендера. Туда же добавляем лук, нарезанный небольшими кусочками, молоко, соль и перец.

Тщательно взбиваем блендером и добавляем к этому фаршу яйцо, потертый сыр и муку. Перемешиваем, но уже не в блендере, а в миске.

Тем временем включаем плиту, наливаем масло на сковороду и выкладываем фарш.

Секрет от Ольги Сумской – для того чтобы не прилипал фарш, выкладываем его мокрой ложкой.

Блинчики нужно поджарить с двух сторон.

Вот и все, куриные блинчики по рецепту Ольги Сумской можно подавать на стол.

«Ароматная и нежная вкуснятина!» , – говорит Ольга Сумская об этом блюде.

Отметим, что куриное филе богато разными витаминами, микро- и макроэлементами. Так, в курице есть витамины РР, А, В1, В2, В5, В6, В9 и В12, а также С, Е, Н. В курином мясе достаточно высокое содержание калия, серы, фтора, много есть и кальция, магния , натрия, фосфора, хлора, йода, железа, цинка, меди, марганца и кобальта.

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