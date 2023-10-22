Победительница и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, что такое "компот" у французов.

Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась рецептом французского compote de pommes – простого, но очень вкусного десерта из яблок.

"Такой компот – это всегда готовый десерт, особенно для 5 o'clock в прикуску с овсяным печеньем. Основа для яблочного тарта, начинка для пирожков или блинов, перекус для ребенка, я намазываю на горячий тост с маслечком и лакомлюсь утром с кофе", - советует "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская.

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Для этого рецепта "Мастер Шеф" Мартыновская берет следующие ингредиенты:

1 кг яблок

3 ст. ложки сахара

4 ст. ложки воды

половинка лимона

ваниль или ванильный сахар

по желанию можно добавить корицу, или кардамон, или бадьян

Яблоки "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская чистит от кожуры и удаляет сердцевину. Нарезаем яблоки мелкими одинакового размера, кусочками, чтобы они приготовились равномерно и быстро. Поливаем их соком лимона, чтобы они не темнели.

Выкладываем нарезанные фрукты в кастрюлю с толстым дном, добавляем сахар, ваниль и немного воды.

"Важно – не добавлять много воды, ведь мы готовим компот, а не суп! Обязательно накрываем крышкой – жидкости мало, поэтому нужно ее хранить и не давать испаряться, а яблокам карамелизироваться", – объясняет "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская.

Ставим сотейник на маленький/умеренный огонь и готовим 10-12 минут, больше не надо, ведь чем дольше будут вариться яблоки, тем больше потеряют витамины.

Готовый компот замораживаем, а затем можно смаковать либо как самостоятельный десерт, либо использовать как основу для других блюд.

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