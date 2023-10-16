Потап решил поделится новым видео, где спросил отличия между украинским и российским именем. Звезда опубликовал кадры в ТикТок, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Будьте креативными", - подписал видео продюсер.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"У меня тоже вопрос, должен спросить ..когда в ВСУ??",

"у нас тоже много вопросов, к тебе!",

"с пением не получилось ,а теперь в блоггере",

"Для россиян он – Николай, для украинцев – Николай, испанские друзья называли – «синьор Николо», а для человечества он просто Потап",

"не обращайте внимание на хейт вы подарили детство многих и мне вы очень крут",

"Потап. вы просто очень умный человек , и я думаю что у вас все сложится хорошо , опять же благодаря вашему уму и таланту!".

Стоит отметить, Потап - успешный украинский певец и продюсер. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А еще до полномасштабного вторжения артист вместе с женой Настей Каменских уехал в Испанию и долгое время не возвращался обратно. На публике Потап появился только осенью прошлого года и из-за этого звезду регулярно хейтят украинцы.

Последние новости Украины:

Напомним, Каменских оскандалилась из-за нового видео

А еще Politeka писала, что новый скандал вокруг Потапа получил продолжение

Также Politeka сообщала, что у Славы Демина рассказали, что происходит с Потапом



