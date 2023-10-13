Певица Настя Каменских решила поделится новым танцем с украинцами. Звезда опубликовала кадры в своем ТикТок, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.
На кадрах Настя снимала себя крупным планом, будучи в розовой блузке. Звезда сначала шевелила губами, а после этого начала танцевальные движения.
Украинцы поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Все, что осталось",
"Рыгачка",
"Да, бывает и такое",
"А у меня есть ваш автограф с последнего концерта в Берлине",
"А где язык? всегда вываливает его",
"Лечу я голая на ракете".
Стоит отметить, Настя Каменских - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А еще до полномасштабного вторжения вместе с мужем Потапом выехала в Испанию, где находилась довольно продолжительное время, за что много раз и по сей день подвергается критики.
Но Настя нашла в себе силы и вернулась обратно в Украину летом прошлого года, а ее муж Алексей появился на публике в Украине только осенью, но заверил, что приехал обратно намного раньше, но не выходил на связь.
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