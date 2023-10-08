Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно оскандалилась после откровенного интервью у Маши Ефросининой, решила высказаться о сложной жизни украинцев и переживаниях на фоне последних трагедий. Однако слова Каменских были восприняты весьма неоднозначно, поскольку многие посоветовали артистке обратить внимание на своего мужа.

«Наши поступки влияют на других, наши слова могут вдохновлять или ранить.

Но всегда нужно помнить, что выбирать сторону света – это выбирать добро, любовь, толерантность и мир. Это выбирать соболезнования, сопереживания и поддержку друг друга» - написала Каменских.

В сети же сразу посоветовали Каменских обратить внимание на поведение мужа Потапа, который попытался высмеять хейтеров за его бегство из страны и нежелание вернуться домой. Семью Потапа и Каменских часто критикуют за их заявления о сложной жизни.

«Возьми угомони своего деда! У него там в Испании уже поехала крыша; Там Потап по ходу совсем поплыл, может ему нужно меньше запрещенных веществ употреблять, таки возраст уже, не мальчик;

Многим Украинцам сейчас очень очень сложно…; Настя, а давай на передовую санитаркой? А??; А где привычные сердечки от Потапа?» - высказались под постом Каменских

"В этом мире всегда есть борьба между светом и тьмой. Иногда общество, а иногда даже свое собственное сердце ставят перед выбором. Наши действия влияют на других, наши слова могут вдохновлять или получить ранения" - также написала Каменских.

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