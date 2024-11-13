Російські війська знову накопичують сили для наступу на Часів Яр у Донецькій області, але водночас демонструють явну нервозність і поспіх.

Ворог продовжує використовувати піхотні групи для штурмів, але їхні атаки супроводжуються значними втратами й невдачами поблизу Часового Яру.

Про це в ефірі телемарафону зазначив головний сержант роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової Київської бригади Юрій Сиротюк. Він додав, що російські війська намагаються активно проникати на позиції ЗСУ, водночас створюючи значний тиск на логістичні маршрути.

"Ми бачимо знову чергове накопичення живої сили ворога. Знаємо, що вони трохи заліза підвезли, "мангалів", яких поплавлених дуже багато стоїть на полях навколо нас. Тому ми бачимо, що ворог поспішає, нервує", – розповів Сиротюк.

Військовий зазначив, що російські війська, здавалося б, мають перевагу в артилерії, проте вони квапляться з атаками, ніби побоюючись, що втрачають шанс. Сиротюк підкреслив, що українські воїни спостерігають за цією нелогічною поведінкою російських сил, які, не зважаючи на значні втрати, щодня продовжують відправляти в бій малі групи, аби шукати українські позиції, але часто потрапляють у полон, або гинуть.

Юрій сиротюк додав, що українська армія готова до посилення бойових дій у зимових умовах.

"Холодна погода стимулює до гарячих подій на фронті", - наголосив військовий, акцентуючи на тому, що ЗСУ готові до такого розвитку подій.

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