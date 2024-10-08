Мобилизированный журналист поделился историей о случившемся после его высказывания об обучении в ВСУ.

Известный украинский спортивный журналист Андрей Сенькив, мобилизованный в Вооруженные силы Украины в середине июня, рассказал в соцсетях Х о попытке наказания за правду о прохождении базовой военной подготовки (БВЗП).

Сеньков испытывает серьезные проблемы со зрением, и по заключению военно-врачебной комиссии (ВЛК) может служить только на тыловых должностях. Несмотря на все документы, подтверждающие ограничение его пригодности, после БВЗП его отправили на обучение командовать механизированным взводом.

«Первые дни БВЗП. Сначала нам не выдали одежду – мы мокли под дождем и ложились спать в мокрых вещах. А обучение началось через неделю после приезда.

Я написал быстро разлетевшийся в Telegram, СМИ и других платформах тред. Наутро все говорили о моем треде и давили руку. Однако вечером пришел сержант и сказал: "Вверх тебя зовут". Я обрадовался, думал, что огласка принесет порядок. Меня встретили и повели в туда, где находился очень серьезно подполковник.

"Ну что, коллаборант?" – таковы были его первые слова. "СБУ уже заинтересовалась тобой, что ты там делаешь?"

Он долго и скучно говорил, потом начал тираду, которую я запомню на всю жизнь. Сперва он указал рукой в ​​сторону. Там была колючая проволока, за ней трава по колено и несколько деревьев.

— Что ты здесь видишь?

Я понял, что с колючей проволокой лучше не шутить.

— Деревья, господин подполковник. - Хм, а я цветы. Знаешь почему? Ибо цветы символизируют женскую красоту.

Он задумчиво посмотрел вдаль, гордо поднял голову и расправил плечи. Мгновение величия.

После этого было "но-но-но" пальчиком и приказ удалить мой быстро распространившийся тред. Я натурально испугался. "Я на радарах СБУ!" – думал я. Чувствовал себя униженным, исполненным несправедливости, но смирился. Новая жизнь, новые реалии, правила новой игры. Далее капитану было приказано провести меня в расположение. Но тот не знал дороги и все время шел позади меня, тоже не ориентировавшегося.

Представьте себе, как вы угрожаете СБУ и коллаборантством, а капитан идет только позади, возможно, думая, что оружие может пригодиться. Это был первый и, надеюсь, последний раз, когда я опустил голову, смирился и 100 раз извинялся ни за что. Я должен рассказать эту историю".

Источник: OBOZ

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