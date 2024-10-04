Попри те, що права на відстрочку він не мав, до пункту збору мобілізованих у визначений у повістці день він не з'явився.

Мешканець Миколаївської області, пройшовши військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби, відмовився отримати бойову повістку, пояснивши свій вчинок тим, що виховує неповнолітню дитину з інвалідністю.

Про це стало відомо з вироку Кривоозерського суду Миколаївської області, ухваленого 30 квітня цього року.

Деталі справи

Відповідно до матеріалів суду ВЛК ще у березні 2022 року визнала чоловіка придатним до військової служби. Однак у червні 2023 року, коли йому намагалися вручити бойову повістку, він відмовився від її прийняття, пояснюючи це небажанням вступити до лав ЗСУ. Попри те, що права на відстрочку він не мав, до пункту збору мобілізованих у визначений у повістці день він не з'явився.

Рішення суду

На судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою провину, але аргументував своє ухилення тим, що самостійно виховує 11-річну дитину з інвалідністю. Він також звернув увагу суду на те, що його батько з 2022 року захищає Україну в складі ЗСУ.

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову під час мобілізації та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Проте, враховуючи наявність дитини з інвалідністю та службу його батька в армії, покарання було змінено на два роки випробувального терміну.

Обвинувачений має можливість оскаржити вирок протягом 30 днів після його оголошення, проте на цей момент вирок уже набув чинності.

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