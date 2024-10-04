Несмотря на то, что права на отсрочку у него не было, к пункту сбора мобилизованных в определенный в повестке день он не явился.

Житель Николаевской области, пройдя военно-врачебную комиссию (ВЛК), признавшую его годным к службе, отказался получить боевую повестку , объяснив свой поступок воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Об этом стало известно из приговора Кривоозерского суда Николаевской области, вынесенного 30 апреля этого года.

Детали дела

Согласно материалам суда, ВЛК еще в марте 2022 года признала мужчину годным к военной службе. Однако в июне 2023 года, когда ему пытались вручить боевую повестку, он отказался от ее принятия, объясняя это нежеланием вступить в ряды ВСУ. Несмотря на то, что права на отсрочку у него не было, к пункту сбора мобилизованных в определенный в повестке день он не явился.

Решение суда

На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину, но аргументировал уклонение тем, что самостоятельно воспитывает 11-летнего ребенка с инвалидностью. Он также обратил внимание суда на то, что его отец с 2022 защищает Украину в составе ВСУ.

Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва во время мобилизации и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Однако, учитывая наличие ребенка с инвалидностью и службу отца в армии, наказание было изменено на два года испытательного срока.

Обвиняемый имеет возможность обжаловать приговор в течение 30 дней после его оглашения, однако на данный момент приговор уже вступил в силу.

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