Під час загальної мобілізації деякі категорії чоловіків мають право на відстрочку від призову, для чого потрібно подати заяву до територіального центру комплектування та соціального захисту населення.

Про це говорить адвокат Андрій Топчій.

Він пояснив, чи можливо отримати повістку на військово-лікарській комісії (ВЛК) під час оформлення відстрочки. Він вказав, що ця процедура регулюється пунктом 63 Постанови Кабінету Міністрів №560 від 16 травня 2024 року.

Відповідно до чинних норм, якщо військовозобов'язаний подав заяву на відстрочку, його не можуть винести на ВЛК, поки не буде прийнято рішення щодо відстрочки. Проте, якщо чоловік не встиг подати таку заяву і вже отримав повістку, він зобов'язаний пройти медогляд. Також юрист повідомляє, що в разі відмови в наданні відстрочки комісія направляє особу на медкомісію для визначення придатності до служби.

«Таким чином, військовозобов'язаний не може бути направлений на ВЛК з моменту подання заяви про відстрочку до прийняття рішення про її надання або відмову. Однак, якщо така заява не подана, а повістка на ВЛК надійшла, чоловік зобов’язаний пройти її на загальних підставах», — підкреслив Топчий.

Юрист також зауважив, що важливо проводити заходи вчасно, оскільки подача заяви на відстрочку до отримання повістки може значно спростити процес та допомогти уникнути додаткових проблем.

Право на відстрочку мають такі категорії громадян:

Заброньовані особи відповідно до чинного законодавства.

Люди з інвалідністю або тимчасово непридатні для стану здоров'я на термін 6-12 місяців за висновком ВЛК, з обов'язковим повторним проходженням медогляду.

Особи, які містять троє і більше дітей віком до 18 років (окрім тих, хто має забороненість зі сплатою аліментів).

Відстрочку також можна отримати на підставі сімейних обставин або стану здоров'я.

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