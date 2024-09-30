При общей мобилизации некоторые категории мужчин имеют право на отсрочку от призыва, для чего нужно подать заявление в территориальный центр комплектования и социальной защиты населения.

Об этом говорит адвокат Андрей Топчий.

Он объяснил, возможно ли получить повестку на военно-врачебной комиссии (ВЛК) при оформлении отсрочки. Он указал, что данная процедура регулируется пунктом 63 Постановления Кабинета Министров №560 от 16 мая 2024 года.

Согласно действующим нормам, если военнообязанный подал заявление на отсрочку, его не могут вынести на ВЛК, пока не будет принято решение об отсрочке. Однако если мужчина не успел подать такое заявление и уже получил повестку, он обязан пройти медосмотр. Также юрист сообщает, что в случае отказа в предоставлении отсрочки, комиссия направляет лицо на медкомиссию для определения пригодности к службе.

«Таким образом, военнообязанный не может быть направлен на ВЛК с момента подачи заявления об отсрочке до принятия решения о его предоставлении или отказе. Однако если такое заявление не подано, а повестка на ВЛК поступила, мужчина обязан пройти его на общих основаниях», — подчеркнул Топчий.

Юрист также отметил, что важно проводить мероприятия вовремя, поскольку подача заявления на отсрочку до получения повестки может значительно упростить процесс и помочь избежать дополнительных проблем.

Право на отсрочку имеют следующие категории граждан:

Забронированные лица в соответствии с действующим законодательством.

Люди с инвалидностью или временно непригодны для здоровья на срок 6-12 месяцев по заключению ВЛК, с обязательным повторным прохождением медосмотра.

Лица, содержащие трое и более детей младше 18 лет (кроме тех, кто имеет запрещенность с уплатой алиментов).

Отсрочку можно получить на основании семейных обстоятельств или состояния здоровья.

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