В Тернопільській області військового засудили до 5 років і 1 місяця ув'язнення за те, що він не повернувся на службу після відпустки.

Таке рішення ухвалив Гусятинський райсуд, повідомляє "Тернопіль Наживо".

Чоловік служив в армії з 2022 року. У січні 2023 року він пішов у відпустку, але не повернувся на службу в обумовлений термін.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою провину та щиро розкаявся. Він попросив суд не витрачати час на дослідження обставин, які він не оспорює, і підтвердив, що розуміє наслідки статті 349 КПК України. В ході допиту обвинувачений підтвердив, що не з'явився на службу вчасно 13 січня 2023 року і повернувся лише 21 квітня 2023 року. Крім того, він не з'явився до частини і 27 квітня 2023 року без поважних причин. Лише 31 травня 2023 року він добровільно прибув за викликом органу досудового розслідування.

суд

Визнаний винним, чоловік висловив щире каяття, зазначивши, що усвідомлює свою провину, і попросив не накладати суворе покарання, оскільки хоче продовжити проходження військової служби. Суд засудив його до 5 років і 1 місяця позбавлення волі.

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