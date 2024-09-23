В Тернопільській області військового засудили до 5 років і 1 місяця ув'язнення за те, що він не повернувся на службу після відпустки.

В Тернопільській області військового засудили до 5 років і 1 місяця ув'язнення за те, що він не повернувся на службу після відпустки.

Таке рішення ухвалив Гусятинський райсуд, повідомляє "Тернопіль Наживо".

Чоловік служив в армії з 2022 року. У січні 2023 року він пішов у відпустку, але не повернувся на службу в обумовлений термін.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою провину та щиро розкаявся. Він попросив суд не витрачати час на дослідження обставин, які він не оспорює, і підтвердив, що розуміє наслідки статті 349 КПК України. В ході допиту обвинувачений підтвердив, що не з'явився на службу вчасно 13 січня 2023 року і повернувся лише 21 квітня 2023 року. Крім того, він не з'явився до частини і 27 квітня 2023 року без поважних причин. Лише 31 травня 2023 року він добровільно прибув за викликом органу досудового розслідування.

Визнаний винним, чоловік висловив щире каяття, зазначивши, що усвідомлює свою провину, і попросив не накладати суворе покарання, оскільки хоче продовжити проходження військової служби. Суд засудив його до 5 років і 1 місяця позбавлення волі.

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