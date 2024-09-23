В Тернопольской области военного приговорили к 5 годам и 1 месяцу заключения за то, что он не вернулся на службу после отпуска.

В Тернопольской области военного приговорили к 5 годам и 1 месяцу заключения за то, что он не вернулся на службу после отпуска.

Такое решение принял Гусятинский райсуд, сообщает "Тернополь Наживо".

Муж служил в армии с 2022 года. В январе 2023 г. он ушел в отпуск, но не вернулся на службу в оговоренный срок.

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину и искренне раскаялся. Он попросил суд не тратить время на исследование обстоятельств, которые он не оспаривает, и подтвердил, что понимает последствия статьи 349 УПК РФ. В ходе допроса обвиняемый подтвердил, что не явился на службу вовремя 13 января 2023 и вернулся только 21 апреля 2023 года. Кроме того, он не явился в часть и 27 апреля 2023 года без уважительных причин. Лишь 31 мая 2023 г. он добровольно прибыл по вызову органа досудебного расследования.

Признанный виновным, мужчина выразил искреннее раскаяние, отметив, что осознает свою вину, и попросил не налагать суровое наказание, поскольку хочет продолжить прохождение военной службы. Суд приговорил его к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы.

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