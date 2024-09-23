В Тернопольской области военного приговорили к 5 годам и 1 месяцу заключения за то, что он не вернулся на службу после отпуска.

Такое решение принял Гусятинский райсуд, сообщает "Тернополь Наживо".

Муж служил в армии с 2022 года. В январе 2023 г. он ушел в отпуск, но не вернулся на службу в оговоренный срок.

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину и искренне раскаялся. Он попросил суд не тратить время на исследование обстоятельств, которые он не оспаривает, и подтвердил, что понимает последствия статьи 349 УПК РФ. В ходе допроса обвиняемый подтвердил, что не явился на службу вовремя 13 января 2023 и вернулся только 21 апреля 2023 года. Кроме того, он не явился в часть и 27 апреля 2023 года без уважительных причин. Лишь 31 мая 2023 г. он добровольно прибыл по вызову органа досудебного расследования.

суд

Признанный виновным, мужчина выразил искреннее раскаяние, отметив, что осознает свою вину, и попросил не налагать суровое наказание, поскольку хочет продолжить прохождение военной службы. Суд приговорил его к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы.

суд, судебный процесс

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