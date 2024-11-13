Российские войска снова накапливают силы для наступления на Часов Яр в Донецкой области, но в то же время демонстрируют явную нервозность и спешку.

Враг продолжает использовать пехотные группы для штурмов, но их атаки сопровождаются значительными потерями и неудачами вблизи Часового Яра.

Об этом в эфире телемарафона отметил главный сержант роты огневой поддержки 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады Юрий Сиротюк. Он добавил, что российские войска пытаются активно проникать на позиции ВСУ, в то же время оказывая значительное давление на логистические маршруты.

"Мы видим снова очередное накопление живой силы врага. Знаем, что они чуть-чуть железа подвезли, "мангалов", которых поплавленных очень много стоит на полях вокруг нас. Поэтому мы видим, что враг спешит, нервничает", - рассказал Сиротюк.

Военный отметил, что российские войска, казалось бы, имеют преимущество в артиллерии, однако они спешат с атаками, словно опасаясь, что упускают шанс. Сиротюк подчеркнул, что украинские воины наблюдают за этим нелогичным поведением российских сил, которые, несмотря на значительные потери, ежедневно продолжают отправлять в бой малые группы, чтобы искать украинские позиции, но часто попадают в плен или погибают.

Юрий Сиротюк добавил, что украинская армия готова к усилению боевых действий в зимних условиях.

"Холодная погода стимулирует к горячим событиям на фронте", - подчеркнул военный, акцентируя на том, что ВСУ готовы к такому развитию событий.

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