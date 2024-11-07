У світі кулінарії є небагато страв, які можуть змагатися за популярність із традиційною котлетою по-київськи, адже ця страва не тільки смачна, а й є символом української кухні.

Разом з Андрієм Клюсом, ведучим популярного кулінарного каналу, розглянемо класичний рецепт приготування котлети по-київськи.

Перші кроки

Розпочинати приготування треба з вибору правильних інгредієнтів. Для класичної котлети по-київськи потрібні свіжі курячі філе, кісточка від курячого крила та кілька простих добавок, таких як вершкове масло, зелень і часник. Одним із важливих етапів приготування є варіння курячих крил, які надають страві особливого смаку.

Начинка для котлети

Після того як крила зварені, переходимо до підготовки начинки. Змішуємо м'яке вершкове масло з подрібненою зеленню (в основному з кропу) та часником. Ця суміш стане основною начинкою для котлети, що надає їй неповторного аромату і смаку. Після цього формуємо кульки з масла, які будуть розташовані всередині котлети.

Формування котлети

Коли всі інгредієнти готові, починаємо формувати котлету по-київськи. Акуратно відбиваємо куряче філе, намагаючись зберегти його цілісність, потім укладає начинку та кісточку в центр. Згортання котлети — це важливий етап, адже потрібно зробити так, щоб начинка не витікала під час смаження.

Панірування

Останнім етапом є панірування. Використовуємо двоетапний метод: спочатку котлету обвалюємо в борошні, потім в яйцях, і, нарешті, у панірувальних сухарях. Це забезпечує ідеально хрустку скоринку, яку всі люблять. Не забувайте про подвійне панірування для досягнення найкращого результату.

Смаження

Після панірування котлети по-київськи відправляються в розігріту олію. Важливо контролювати температуру олії, щоб котлети смажилися рівномірно і не пригоріли.

Подача страви

Коли котлета по-київськи готова, подаємо її з гарніром з картопляного пюре, створюючи ідеальне поєднання. Страва виглядає вражаюче: хрустка золотава скоринка, соковите м'ясо і ароматна начинка — справжнє задоволення для будь-якого гурмана!

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