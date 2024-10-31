Зірка проекту "Мастер Шеф" Євген Клопотенко розповів, як приготувати торт Наполеон із заварним кремом доволі швидко з готовим тістом.

Як передає Politeka.net, рецепт торта Наполеона з'явився у Клопотенка в Ютубі.

Інгредієнти для приготування наполеону: 1 кг листкового тіста.

Для шоколадного крему торту Наполеон: 1 л молока 150 г борошна 6 жовтків 300 г цукру 200 г вершкового масла 200 г чорного шоколаду.

Для шоколадного заварного крему для Наполеона 1 л молока перелийте в сотейник, додайте 150 г цукру.

Поставте на плиту на середній вогонь та прогрійте до температури близько 75 градусів. Відокремте білки від жовтків.

У миску з жовтками викладіть другу половину цукру (150 г), потім додайте 150 г борошно і змішайте віничком.

Додайте приблизно половину теплого молока до яєчної суміші. Перемішайте до однорідності, щоб не було грудочок.

Далі вилийте у миску все молоко, перемішайте віничком ще раз і поверніть в сотейник. Поставте на середній вогонь і постійно помішуйте, поки крем не завариться та не загусне.

Перелийте крем в миску, щоб знизити температуру, та додайте 200 г вершкового масла, перемішайте.

Додавайте 200 г шоколаду, перемішуйте поки крем стане однорідним. Коли крем охолоне поставте у холодильник на 1 годину.

Змастіть коржі Наполеона кремом, трішки притискаючи їх. Поставте у холодильник торт Наполеон на 4-6 годин.

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