Звезда проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить торт Наполеон с заварным кремом достаточно быстро с готовым тестом.

Как передает Politeka.net , рецепт торта Наполеона появился у Клопотенко в Ютубе.

Ингредиенты для приготовления наполеона: 1 кг слоеного теста.

Для шоколадного торта крема Наполеон: 1 л молока 150 г муки 6 желтков 300 г сахара 200 г сливочного масла 200 г черного шоколада.

Для шоколадного заварного крема для Наполеона 1 л молока перелейте в сотейник, добавьте 150 г сахара.

Поставьте на плиту средний огонь и прогрейте до температуры около 75 градусов. Отделите белки от желтков.

В миску с желтками выложите вторую половину сахара (150 г), затем добавьте 150 г муки и смешайте венчиком.

Добавьте примерно половину теплого молока в яичную смесь. Перемешайте до однородности, чтобы не было комочков.

Далее вылейте в миску все молоко, перемешайте венчиком еще раз и сверните в сотейник. Поставьте на средний огонь и постоянно помешивайте, пока крем не заварится и не загустеет.

Перелейте крем в миску, чтобы снизить температуру, добавьте 200 г сливочного масла, перемешайте.

Добавляйте 200 г шоколада, перемешивайте пока крем станет однородным. Когда крем остынет, поставьте в холодильник на 1 час.

Смажьте лепешки Наполеона кремом, немного прижимая их. Поставьте в холодильник торт Наполеона на 4-6 часов.

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