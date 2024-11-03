Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився власним лайфхаком, як швидко приготувати холодець та покращити його смак.

Шеф-кухар, ресторатор, переможець проекту "Майстер Шеф" Євген Клопотенко показав, як приготувати найсмачніший холодець.

Як передає Politeka.net, рецепт з'явився у Клопотенка в Ютубі.

"Зараз би смачного насиченого холодцю з гірчицею! Але я знаю, що своє бажання ви притримуєте до свята, бо знаєте, що готувати цю страву дуже складно, довго та з нею багато мороки. Я не можу залишити вас сам на сам зі своїми бажанням, тому зустрічайте – найсмачніший холодець без напрягу", - повідомив Клопотенко.

Інгредієнти для приготування українського холодцю, який ще називають драглі: 500 г свинини 5 курячих гомілок 25 г желатину (порошок) 120 мл води для замочування желатину 2,5 л води 5 голівок часнику лавровий лист, горошини чорного перцю, сіль до смаку гірчиця для подачі.

Як покращити смак холодця?

Беремо п'ять головок часнику, замотуємо їх у фольгою і будемо запікати в духовці, температура 180 градусів півгодини.

Весь рецепт приготування холодцю має бути не напряжний. Часник запікається. Желатину взяли 25 г залили 120 мл води і поставили нехай стоїть набухає.

Вмикаємо повільний вогонь і варимо холодець 1 годину. Коли одну годину поварили, ніжки дістали і ще півгодини варимо для того, щоб свинина віддала свій смак і аромат.

Таким чином виходить, що ми півтори години всього варимо холодець і тим часом поки варимо, підготуємо ємності для того, щоб проціджувати холодець.

Просто м'ясо вже від'єднується автоматично від ніжок.

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