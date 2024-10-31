Шеф-кухар, ресторатор, переможець проекту "Майстер Шеф" Євген Клопотенко показав, як приготувати найсмачніший плов вдома.

Як передає Politeka.net, рецепт з'явився у Клопотенка в Ютубі і Instagram.

Інгредієнти для приготування плову: 500 г свинини 200 г довгозернистого рису 1 морква 1 цибуля 2 голівки часнику 500 мл води 3-4 ст. л. соняшникової олії для смаження 1 ч. л. зіри 1 ч. л. барбарису дрібка перцю чилі сіль до смаку.

Головна фішка плову в тому, що рис має бути довгозернистий. Якщо він довгозернистий, в ньому менше крохмалю і це означає, що буде менше злипатися. І власне ми робимо смачну основу для плову. Насичену, ароматну таку прекрасну.

А потім, по тій причині що рис (він як губка) всотує в себе всі смаки, ми просто цією основою насотуємо смаки плову. Тобто головна ідея, те що будемо

Секрет ідеального плову, ми будемо обсмажувати спочатку часник на олії з додаванням зіри. Навіщо? Треба нашій олії передати основний аромат. І потім олія цей аромат передасть всім іншим інгредієнтам.

Розрізаємо часник на дві великі частинки ось так і потім наливаємо олію в гарячу ємність. Перекладаємо туди часник. Додаємо туди зіру. Чим більше ми додаємо зіри, тим краще і гарніше в нас буде післясмак

Обсмажуємо овочі та м'ясо, додаємо цибулю додаємо перець чилі. Бо плов, як на мене, має бути трішки гостреньким. Якщо ми б додали перед чилі відразу до олії, то олія стала дуже гострою.

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