Шеф-повар, ресторатор, победитель проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко показал, как приготовить вкуснейший плов дома.

Как передает Politeka.net, рецепт появился у Клопотенко в Ютубе и Instagram.

Ингредиенты для приготовления плова: 500 г свинины 200 г длиннозерного риса 1 морковь 1 лук 2 головки чеснока 500 мл воды 3-4 ст. л. подсолнечного масла для жарки 1 ч. л. зиры 1 ч. л. барбариса щепотка перца чили соль по вкусу.

Главная фишка плова в том, что рис должен быть длиннозернистым. Если он длиннозернистый, в нем меньше крахмала и это означает, что будет меньше слипаться. И, собственно, мы делаем вкусную основу для плова. Насыщенную, ароматную такую ​​прекрасную.

А потом, по той причине, что рис (он как губка) впитывает в себя все вкусы, мы просто этой основой напитываем вкусы плова. То есть главная идея, что будем

Секрет идеального плова, мы будем обжаривать сначала чеснок на растительном масле с добавлением зиры. Зачем? Надо нашему маслу передать основной аромат. И затем масло этот аромат передаст всем остальным ингредиентам.

Разрезаем чеснок на две большие частицы, вот так и затем наливаем масло в горячую емкость. Переводим туда чеснок. Добавляем туда зрение. Чем больше мы добавляем звезды, тем лучше и красивее у нас будет послевкусие

Обжариваем овощи и мясо, добавляем лук, добавляем перец чили. Потому что плов, по-моему, должен быть немного острым. Если мы добавили перед чили сразу к маслу, то масло стало очень острым.

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