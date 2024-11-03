Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился своим лайфхаком, как быстро приготовить холодец и улучшить его вкус.

Шеф-повар, ресторатор, победитель проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко показал, как приготовить вкуснейший холодец.

Как передает Politeka.net, рецепт появился у Клопотенко в Ютубе.

"Сейчас бы вкусного насыщенного холодца с горчицей! Но я знаю, что свое желание вы придерживаете к празднику, потому что знаете, что готовить это блюдо очень сложно, долго и с ним много мрака. Я не могу оставить вас один на один со своим желанием, поэтому встречайте – самый вкусный холодец без напряжения», - сообщил Клопотенко.

Ингредиенты для приготовления украинского холодца, который еще называют драгли: 500 г свинины 5 куриных голеней 25 г желатина (порошок) 120 мл воды для замачивания желатина 2,5 л воды 5 головок чеснока лавровый лист, горошины черного перца, .

Как улучшить вкус холодца?

Берем пять головок чеснока, заматываем их в фольгой и запекаем в духовке, температура 180 градусов полчаса.

Весь рецепт приготовления холодца должен быть не напряженный. Чеснок запекается. Желатину взяли 25 г залили 120 мл воды и поставили пусть стоящую набухающую.

Включаем медленный огонь и варим холодец 1 час. Когда один час поварили, ножки достали и еще полчаса варим для того чтобы свинина отдала свой вкус и аромат.

Таким образом получается, что мы полтора часа всего варим холодец и в это время пока варим, подготовим емкости для того, чтобы процеживать холодец.

Просто мясо уже отсоединяется автоматически от ножек.

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