Цей простий рецепт стане відмінним доповненням до святкового столу, або вразить ваших близьких на звичайній вечері.

Тетяна Литвинова, шеф-повар і ресторатор, пропонує вам приготувати смачне м'ясо.

Щоб свинна вирізка вийшла соковитою, підготуйте такі інгредієнти:

700 г свинної вирізки

200 г бекону (підкопченого, нарізаного)

2 столові ложки м’якого вершкового масла

1-2 столові ложки гірчиці (за смаком)

100 г домашнього кетчупу або томатного соусу

3 зубчики часнику

Сіль та перець за смаком

Розпочніть з підготовки свинної вирізки. Зачистіть м'ясо від плівочок, залишаючи тонкий шар жиру, який надасть страві соковитості. За допомогою ножа зробіть кілька продольних надрізів, не дорізаючи до кінця. Ці надрізи створять простір для маринаду.

У окремій мисці змішайте м’яке вершкове масло, гірчицю, кетчуп, сіль, перець і подрібнений часник. Добре перемішайте до отримання однорідної маси.

Рівномірно змастіть маринадом свинну вирізку, втираючи його в надрізи. Це додасть м'ясу аромат та смак. Спробуйте використати свою улюблену гірчицю для більш виразного смаку. Загорніть свинну вирізку у пергаментний папір, а потім у фольгу. Це допоможе зберегти всі соки під час приготування.

Розігрійте духовку до 180°C. Покладіть загорнуту свинну вирізку на деко та запікайте протягом 25-30 хвилин. Важливо запікати м'ясо спочатку загорнутим, щоб воно не висушилося.

Після 30 хвилин вийміть свинну вирізку з духовки, розгорніть фольгу та пергамент. Поставте на ще 10 хвилин в духовку для отримання рум'яної скоринки.

Ваша свинна вирізка готова! Вийміть з духовки, дайте їй охолонути кілька хвилин, а потім наріжте на порційні шматки. Подавайте зі свіжими овочами або улюбленим гарніром.

Цей рецепт свинної вирізки з беконом стане справжньою знахідкою для тих, хто полюбляє м'ясні страви.

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