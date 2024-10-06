Тетяна Литвинова, шеф-кухар і ресторатор, дала смачний рецепт, який об'єднує ніжну картоплю та м'ясну начинку.

Картопляні зрази - це ідеальна страва для затишного вечора.

Вам знадобляться такі інгредієнти:

800 г картоплі

300 г м'ясного фаршу

1 середня цибулина

1 морква

1 ст. л. томатного пюре

1 ст. л. крохмалю (кукурудзяний або картопляний)

1 жовток

2 ст. л. вершкового масла

Сіль, перець, кріп за смаком

Моцарела для запікання

На розігрітій сковорідці з вершковим маслом обсмажте дрібно нарізану цибулю до прозорості. Додайте терту моркву та часник, потім томатне пюре і трохи гарячої води. Готуйте до готовності. Додайте м'ясний фарш, приправте сіллю та перцем. Обсмажуйте, постійно помішуючи, поки м’ясо не приготується.

Картоплю відваріть до м'якості, зробіть пюре, додайте вершкове масло, жовток і крохмаль. Перемішайте до однорідної маси. Дайте охолонути, щоб вона стала більш тугою.

Сформуйте з картопляної маси коржі, в центр кожного покладіть м'ясну начинку. Загорніть краї, сформуйте зрази та викладіть на деко.

Зверху кожного зраза покладіть шматочок моцарели. Запікайте в розігрітій до 200°C духовці 10-15 хвилин до золотистої скоринки.

Дістаньте зрази з духовки та подавайте гарячими.

Спробуйте цей простий рецепт картопляних зразів, і ви не пошкодуєте! Вони стануть справжньою окрасою вашого столу.