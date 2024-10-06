Тетяна Литвинова, шеф-кухар і ресторатор, дала смачний рецепт, який об'єднує ніжну картоплю та м'ясну начинку.
Картопляні зрази - це ідеальна страва для затишного вечора.
Вам знадобляться такі інгредієнти:
- 800 г картоплі
- 300 г м'ясного фаршу
- 1 середня цибулина
- 1 морква
- 1 ст. л. томатного пюре
- 1 ст. л. крохмалю (кукурудзяний або картопляний)
- 1 жовток
- 2 ст. л. вершкового масла
- Сіль, перець, кріп за смаком
- Моцарела для запікання
На розігрітій сковорідці з вершковим маслом обсмажте дрібно нарізану цибулю до прозорості. Додайте терту моркву та часник, потім томатне пюре і трохи гарячої води. Готуйте до готовності. Додайте м'ясний фарш, приправте сіллю та перцем. Обсмажуйте, постійно помішуючи, поки м’ясо не приготується.
Картоплю відваріть до м'якості, зробіть пюре, додайте вершкове масло, жовток і крохмаль. Перемішайте до однорідної маси. Дайте охолонути, щоб вона стала більш тугою.
Сформуйте з картопляної маси коржі, в центр кожного покладіть м'ясну начинку. Загорніть краї, сформуйте зрази та викладіть на деко.
Зверху кожного зраза покладіть шматочок моцарели. Запікайте в розігрітій до 200°C духовці 10-15 хвилин до золотистої скоринки.
Дістаньте зрази з духовки та подавайте гарячими.
Спробуйте цей простий рецепт картопляних зразів, і ви не пошкодуєте! Вони стануть справжньою окрасою вашого столу.
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