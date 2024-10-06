Татьяна Литвинова, шеф-повар и ресторатор, дала вкусный рецепт , объединяющий нежный картофель и мясную начинку.

Картофельные зразы – это идеальное блюдо для уютного вечера.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

800 г картофеля

300 г мясного фарша

1 средняя луковица

1 морковь

1 ст. л. томатного пюре

1 ст. л. крахмала (кукурузный или картофельный)

1 желток

2 ст. л. сливочного масла

Соль, перец, укроп по вкусу

Моцарелла для запекания

На разогретой сковороде со сливочным маслом обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавьте тертую морковь и чеснок, затем томатное пюре и немного горячей воды. Готовьте к готовности. Добавьте мясной фарш, приправьте солью и перцем. Обжаривайте, постоянно помешивая, пока мясо не приготовится.

Картошку отварите до мягкости, сделайте пюре, добавьте сливочное масло, желток и крахмал. Перемешайте до однородной массы. Дайте остыть, чтобы она стала туже.

Сформируйте из картофельной массы лепешки, в центр каждого положите мясную начинку. Заверните края, сформуйте зразы и выложите на противень.

Сверху каждого сразу положите кусочек моцареллы. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 10-15 минут до золотистой корочки.

Извлеките зразы из духовки и подавайте горячими.

Попробуйте этот простой рецепт картофельных зразов, и вы не пожалеете! Они станут настоящим украшением вашего стола.