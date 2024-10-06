Татьяна Литвинова, шеф-повар и ресторатор, дала вкусный рецепт , объединяющий нежный картофель и мясную начинку.
Картофельные зразы – это идеальное блюдо для уютного вечера.
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 800 г картофеля
- 300 г мясного фарша
- 1 средняя луковица
- 1 морковь
- 1 ст. л. томатного пюре
- 1 ст. л. крахмала (кукурузный или картофельный)
- 1 желток
- 2 ст. л. сливочного масла
- Соль, перец, укроп по вкусу
- Моцарелла для запекания
На разогретой сковороде со сливочным маслом обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавьте тертую морковь и чеснок, затем томатное пюре и немного горячей воды. Готовьте к готовности. Добавьте мясной фарш, приправьте солью и перцем. Обжаривайте, постоянно помешивая, пока мясо не приготовится.
Картошку отварите до мягкости, сделайте пюре, добавьте сливочное масло, желток и крахмал. Перемешайте до однородной массы. Дайте остыть, чтобы она стала туже.
Сформируйте из картофельной массы лепешки, в центр каждого положите мясную начинку. Заверните края, сформуйте зразы и выложите на противень.
Сверху каждого сразу положите кусочек моцареллы. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 10-15 минут до золотистой корочки.
Извлеките зразы из духовки и подавайте горячими.
Попробуйте этот простой рецепт картофельных зразов, и вы не пожалеете! Они станут настоящим украшением вашего стола.
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